Kuva-arvoitus vihjailee Rainbow Six Siegen tulemisesta Xbox Game Passiin (päivitetty)

Päivitetty 19.10.2020: Microsoft on vahvistanut Rainbow Six Siegen saapuvan Xbox Onen Game Passiin sekä Androidille Cloud Gaming -palvelun kautta. Peli nähdään kummassakin palvelussa lokakuun 22. päivä.

Alkuperäinen uutinen: Tom Clancy's Rainbow Six Siege saatetaan lisätä pian Xbox Game Pass -tilauspalveluun.

Xbox Game Passin Twitter-tilin salamyhkäinen twiitti vaikuttaisi vihjailevan Ubisoftin taktisen räiskinnän tulevan osaksi Game Passia.

Tilillä on julkaistu kuva, joka kiusoittelee jotakin tapahtuvaksi. Kyseisessä kuvassa on kuusi sateenkaarta (rainbow, six) ja jonkilaisen linnan piiritystilanne (siege).

