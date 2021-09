A Plague Tale -julkaisija Focus Home Interactive brändäsi itsensä uudelleen

A Plague Tale- ja The Surge -pelisarjan julkaisija Focus Home Interactive on nyt Focus Entertainment.

"Studioiden, kuten Deck13 Interactive, Streum On Studio ja viimeksi Dotemu sekä The Arcade Crew, hankinta osoittaa Focuksen halun yhdistää lahjakkuuksia ja studioita, joilla on ainutlaatuinen visio vahvassa ja kunnianhimoisessa ryhmässämme", virallisessa lausunnossa todetaan.

Focus haluaa keskittyä uusien suuntauksien ennakoimiseen sekä ainutlaatuiseen pelattavuuteen. Tästä lähtien Focus Entertainment -brändi kattaa kaiken Focuksen toiminnan. Entertainment-sanan kerrotaan edustavan yhtiön halua monipuolistaa pelejään, tuotteitaan, palveluitaan ja tulovirtojaan.