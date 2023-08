The Last of Us -kopio sai luvan lähteä Nintendon eShop-kauppapaikalta

Siinä ei kauaa nokka tuhissut. Suosittua The Last of Us -peliä armotta imitoinut The Last Hope: Dead Zone Survival sai nimittäin lähteä Nintendon eShop-kauppapaikalta.

The Last Hope: Dead Zone Survival oli aiemmin tänä kesänä Nintendon Switch-konsolille digitaalisesti julkaistu peli, joka lainasi muun muassa juonikuvioitaan ja promokuvien yleisilmettä vahvasti PlayStation-konsoleille ja PC:lle julkaistusta The Last of Us -pelistä.

Kirjoitimme tuotoksesta aiemmin tänä kesänä jutun, jonka voi lukea oheisesta linkistä: Ettei tällä pelillä nyt vain koeteta koijata The Last of Us -faneja?

Nyt peliä ei kuitenkaan enää löydä Nintendon kauppapaikalta, minkä lisäksi nimikkeen trailerit ovat niin ikään poissa. "Video ei ole enää saatavilla Sony Interactive Entertainment LLC:n tekijänoikeusvaatimuksen vuoksi", kertovat videoiden kuvaukset tätä nykyä.

Kyseessä ei liene suuri menetys, sillä esimerkiksi Digital Foundry kuvailee tuotosta yhdeksi huonoimmista heidän arvostelemistaan peleistä.

