Kenet pitää lahjoa, että tämä PlayStation 4 -seikkailu saisi jatkoa joko pelin tai elokuvan muodossa? Tällä blogilla on surullinen loppu

Petri Katajan blogi

Sitten on The Order: 1886, tuo PlayStation 4:lle julkaistu unohdettu seikkailu, jonka maailmaan olisi paikallaan palata tavalla tai toisella. Jatko-osan tai vaikkapa elokuvan muodossa?

Suojaisaa toimintaa

The Order: 1886 julkaistiin PlayStation 4:lle vuonna 2015. Se sai julkaisunsa yhteydessä kahtiajakoiset arvostelut. Sen maailmaa ja ulkoasua kehuttiin, mutta sen lyhyyttä ja geneeristä toimintaa moitittiin.

Kyseessä on kolmannen persoonan räiskintäseikkailu, joka sijoittuu stempunk-Lontooseen. Pääroolissa on Ritarikuntana tunnetun järjestön sir Galahad. Nimi on varmasti tuttu kaikille, jotka ovat perehtyneet kuningas Arthurin tarinoihin. Ritarikunta on jatkanut varhaiskeskiajalla Graalin maljaa jahdanneen ryhmittymän perinteitä, ja myös nimiä on kierrätetty ammoisista ajoista lähtien.

Tässä sitä ammuskellaan suojan takaa.

Lainataan hieman sivustomme arvostelua: "Camelotin asukkaiden pyhä tehtävä on vuosien varrella muuttunut, ja pelin tapahtuma-aikoihin ritarien pääasiallisena vastuuna on pitää petokantaa aisoissa, eli estää ihmissusien hirmuteot teollistuvassa Lontoossa. Pakkaa sekoittaa myös ihmispeto, öisin varjoisilla kujilla naisia vaaniva viiltäjä-Jack. Pari historiallista henkilöäkin on tarinaan mahdutettu: kahden vapaustaistelun sankari, markiisi Lafayette sekä muun askartelunsa ohessa vaihtovirran kehittänyt Nikola Tesla."

Pelaaminen koostuu käytännössä kolmesta asiasta: pyssyillä varustetusta toiminnasta, välivideoiden pällistelystä ja tiettyjä napinpainalluksia edellyttävistä reaktiotesteistä.

Eniten näistä kerrottavaa on itse toiminnasta, joka on harmillisen yksinkertaista. Kyseessä on niin kovin monesta muustakin nimikkeestä tuttua eri esteiden välillä juoksentelua ja niiden takaa ammuskelua. Samaa menoa on nähty niin monta kertaa, eikä se The Orderissa tuo mukanaan mitään uutta.

Pimeyden seasta löytyi jotain odottamatonta.

Eri aseistukset voisivat toki tuoda siihen oman mausteensa, mutta tarjolla on vain muutama normaalista poikkeava erikoisuus. Eniten mieleen jää termiittikivääri (joka viittaa termiittireaktioon eikä hyönteisiin), joka ensin ampuu ilmoille räjähdysherkän seoksen ja sen jälkeen sen sytyttävän tulipalleron. Ihan vekkulia.

Erikoisesti The Order: 1886:ssa on niin sanotusti köpöisimmät aseäänet, mitä muistan kuulleeni missään pelissä. Niistä puuttuu potku. Osa niistä kuulostaa vain vähän liioitellen siltä, kun joku heittelisi marmorikuulia ämpärilliseen mämmiä. Tämä tahtoo sanoa, että aika hentoisilta kuulostavat.

Enhän ole ainoa, joka näkee oheisen kuvan suttuisenpuoleisena?

Ulkoasultaan kehuttu nimike näyttää nykyäänkin oivalta, joskin etenkin alussa kaikki näytti kovin suttuiselta omaan silmääni. Lieneekö alun sumuinen Lontoo syynä vai mikä, mutta loppumatkasta en enää tätä "suttufiltteriä" huomannut.

Jos pelille olisin itse jotain arvosanaa antanut, olisi kolme tähteä viidestä oikean sorttinen arvio. Siitä huolimatta ymmärtäisin kaikki tähtimäärät kahdesta neljään. Kyseessä on kelpo nimike, joka kertoo pienen siivun tarinaa tutulla toiminnan kaavalla ja vailla minkään sortin uudelleenpeluuarvoa.

Josko jotain jatkoa?

Mutta jos yhtä asiaa pitäisi seikkailussa etenkin kehua, niin se olisi maailma, joka tuotokselle on luotu. Steampunk-Lontoo, ritarikunta perinteineen ja ihmissudet kaupan päälle.

On suorastaan harmi, jos tähän kaikkeen ei palata uudestaan. Peli ei nimittäin jättänyt ovea rakosalleen potentiaalista jatko-osaa ajatellen, se jätti sen suorastaan appoisen auki tervetuloa-kylttien kera. The Order: 1886:n tarina jää siihen malliin kesken, että jatko-osa olisi enemmän kuin paikallaan.

Hienoltahan tämä kyllä näyttää. Suttua tai ei.

Jos ei sitten pelinä, niin kenties elokuvana?

Sonyn pelisarjoista kun nyt ollaan tekemässä sarjoja ja elokuvia, niin miten olisi The Order -teemainen filmi? Sopisi hyvin jatkoksi Twisted Metalille, God of Warille, Horizonille ja muille. Lue muut tekeillä olevat tuotokset tästä artikkelista: Tukku PlayStation-pelejä on kääntymässä elokuviksi ja sarjoiksi – tässä ovat kaikki tekeillä olevat projektit

Isoin merkki siitä, että The Order: 1886 on vielä Sonylla mielessä, on viittaus nimikkeeseen Astro's Playroom -pelissä. Ehkä joskus vielä kuullaan uutisia asiaan liittyen? Eikö vaan?

Tällä blogilla on kuitenkin surullinen loppu. Nimikkeen työstänyt Ready at Dawn -studio on nykyään Metan omistuksessa, ja juuri tämän tekstin kirjoittamisen aikaan saatiin kuulla uutisia siitä, että putiikin työntekijöistä kolmasosa sai kenkää. Studion johtaja mukaan lukien. The Orderin IP on kyllä edelleen Sonyn hallussa, mutta kaikkinensa ei tilanne kovin hyvältä vaikuta.

Lisää aiheesta: