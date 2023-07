Ettei tällä pelillä nyt vain koeteta koijata The Last of Us -faneja?

Petri Katajan blogi

Kovin on tutun oloista.

Tämä oli ensimmäinen reaktioni, kun näin juuri Switchille julkaistun pelin virallista taidetta sekä kyseisen teoksen trailerin. Ihan kuin tämä kokonaisuus muistuttaisi yhtä kehuja kerännyttä ja miljoonia myynyttä nimikettä.

Jaa mikä peli?

Valokeilassa on kesäkuun lopussa Nintendon Switch-konsolille julkaistu The Last Hope - Dead Zone Survival. Kyseessä ei ole ison tiimin tekemä AAA-luokan eepos, vaan pienemmän tiimin työstämä räime, joka lainaa huomattavan paljon The Last of Us -peliltä.

Tämä on The Last of Us.

Mikäli The Last of Us ei ole tuttu, niin kerrottakoon kyseessä olevan Naughty Dog -studion mainetta ja kiitosta kerännyt pelisarja. Sen tapahtumat sijoittuvat maailmanlopun jälkeiseen Yhdysvaltoihin, missä suuri osa ihmisistä on muuttunut zombiemaisiksi olennoiksi loiseliön tartuttamana. Ensimmäisen osan keskiössä on Joel-niminen mies, jonka tehtävänä on kuljettaa Ellie-tyttö kapinallisjoukkion luokse.

Peleihin perustuva näytelty HBO-sarja, jonka pääosissa nähtiin Pedro Pascal sekä Bella Ramsey, teki debyyttinsä aiemmin tänä vuonna.

Mutta takaisin The Last Hopeen. Katsokaapa tuotoksen promokuvaa.

Tämä on The Last Hope.

Kyllä, kuin suoraan The Last of Usin kuvastosta, mitä nyt pelin nimi sattuu olemaan eri. Myös tässä nimikkeessä on tarkoituksena suojella "tyttöä" vaarallisessa maailmassa. Tällä kertaa vastuksena ovat tosin suoranaiset zombit.

Eivätkä ne yhtäläisyydet tähän lopu. Mitenkäs oheinen virallinen kuvaus suoraan Nintendon sivuilta sitten?

"The Last Hope: Dead Zone Survival on intensiivinen tarinapeli, joka sijoittuu apokalyptiseen maailmaan, jonka raivokkaat zombit ovat vallanneet. Päähenkilönä ainoa tavoitteesi on selviytyä ja löytää tapa paeta sinua ympäröivää painajaismaista kaaosta", kuvailu alkaa. Pelaajan tehtävänä on myös "paeta kaupungista laivalla turvallisempaan paikkaan ja pelastaa tyttö, sillä jokainen elämä on tärkeä, kun jäljellä on vain Viimeinen toivo".

Sillä lailla. Kuulostaa kovin samanlaiselta.

Entäs liikkuva kuva? Trailerin tuotoksesta voi katsoa alta.

Muista peleistä lainaaminen ja niille kunniaa tekeminen ei ole mitenkään harvinaista, mutta tässä tapauksessa taidetaan mennä jo reilusti tökeröyden puolelle.

Ensimmäisten arvioiden perusteella The Last Hope on (yllätys, yllätys) vähemmän hyvä. Sen ainoa tarkoitus vaikuttaa olevan olla halpiskopio The Last of Usista. Ei siis kannattane rynnätä ostamaan suunapäänä.

Toinen höpö esimerkki

Vielä lopuksi pitää mainita, että eipä tuo kökkö kopiointi ole millään tapaa uusi asia. Alla pöhkö esimerkki. Huomaatko mobiilipeli Chief Almightyn kuvamateriaalissa jotain yhtäläisyyksiä God of War -pelin kuvituksen kanssa?

Tässä on Chief Almighty.

Ja ohessa astetta tutumpi God of War.

