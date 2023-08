Rayman tekee paluun – raajaton hahmo hyppää Marion ja Rabbids-hahmojen seikkailuun kuluvan kuun lopussa

Ubisoftin Rayman-pelihahmo tekee paluun pitkän tauon jälkeen. Raajaton sankari nähdään pian tähdittämässä Mario + Rabbids Sparks of Hope -seikkailun maksullisesta lisäsisältöä, josta on juuri saatu nähtäville uusi traileri.

Nimen Rayman in the Phantom Show saanut lisäsisältöpaketti saapuu tarjolle päivämäärällä 30.8. Tulevasta on katsottavissa tuore traileri alta.

Mario + Rabbids Sparks of Hope sai sivustomme arvostelussa kosolti kehuja. Kyseistä arviota pääsee lukemaan tämän linkin kautta: Antaisitko sinä putkimiesten ja jänisten toimia galaksin vartijoina? Kannattaisi.

Keskustelualueemme peliä koskevaan ketjuun pääsee puolestaan klikkaamalla tästä.

Lisää aiheesta: