The Last of Us Part I esittelee ehostuksiaan juuri ilmestyneellä julkaisutrailerilla

The Last of Us Part I sai lähestyvän julkaisunsa kunniaksi uuden trailerin.

Alkujaan vuonna 2013 PlayStation 3:lle julkaistu The Last of Us saa päivitetyn nimen lisäksi roppakaupalla uuden konsoliraudan tehoja hyödyntäviä ominaisuuksia. Myös DualSensen haptiset toiminnallisuudet, Tempest 3D Audio -tekniikka sekä salamannopea SSD-kovalevy pääsevät tositoimiin Joelin ja Ellien seikkailun lomassa. Julkaisutrailerin voi katsastaa uutisen lopusta.

The Last of Us Part I julkaistaan PlayStation 5:lle syyskuun 2. päivä.