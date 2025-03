The Last of Us -pelisarja on jäämässä kahden osan mittaiseksi – Neil Druckmann: "En löisi vetoa kolmannen osan puolesta"

Naughty Dog -pääjohtaja Neil Druckmannin mukaan The Last of Us -pelisarjan tulevaisuus on vaakalaudalla.

Naughty Dogin leivissä vuodesta 2004 saakka työskennellyt ja sittemmin muun muassa The Last of Us -peli- ja -televisiosarjan parissa kannuksensa ansainnut Druckmann on yllättäen muuttanut kantaansa mahdollisen kolmannen osan suhteen. Aiemmin mies on kertonut jo vuonna 2021, että "tarinan suuntaviivat kolmatta osaa varten ovat jo piirretty, mutta peli itsessään ei ole kehityksessä." Hollywood Reporterin haastattelussa hän totesi puolestaan vuonna 2023, että "tässä maailmassa on lisää tarinoita kerrottavaksi."

Helmikuussa 2024 ilmestyneessä, The Last of Usin jatko-osan kehityksestä kertovassa Grounded II: Making the Last of Us Part II -dokumentissa Druckmann puolestaan kertoi seuraavaa kolmannen osan tilanteesta:

– Minulla ei ole tarinaa, mutta minulla on konsepti. Se tulisi olemaan täysin oma juttunsa, mutta samalla luontaista jatkumoa aiemmille osille, ollen myös yhtä jännittävä kuin ensimmäinen ja toinen peli. Joten kyllä minusta tuntuu, että tässä tarinassa on luultavasti vielä yksi osa, Druckmann jutteli.

Tänä vuonna ääni oli kuitenkin muuttunut kellossa, kun Variety haastatteli Druckmannia tulevan The Last of Us -televisiosarjan kakkoskauden tiimoilta tällä viikolla:

– Odotinkin tätä kysymystä. Sanoisin tässä vaiheessa, että ei kannata lyödä vetoa Last of Usin (pelisarjan) suhteen. Tämä saattoi olla tässä, Druckmann uumoili.

Samaisessa haastattelussa tv-sarjan käsikirjoittaja Craig Mazin kertoi Varietylle, että hän ja Druckmann tulevat kertomaan tähänastisen The Last of Us -tarinan kolmen tai neljän tuotantokauden aikana:

– Vaikuttaisi siltä, että meillä on kakkoskauden jälkeen vielä yksi tai kaksi kautta jäljellä. Sarjan tekeminen käy koko ajan haastavammaksi, sillä jokainen jakso tuntuu paisuvan yhä isommaksi. Eikä kukaan halua odottaa neljää vuotta sitä, että 17-jaksoiselle sarjalle saadaan päätös, tai mitä se pituus sitten ikinä onkaan, Mazin tuumi.

Naughty Dog työskentelee tällä hetkellä täyttä häkää uuden avaruusseikkailunsa parissa, joka kantaa nimeä Intergalactic: The Heretic Prophet. The Last of Us -sarjan kakkoskausi starttaa puolestaan Maxilla 13. päivä huhtikuuta.

