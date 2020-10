Ikärajavuoto vihjaa: Crash Bandicoot kirmailee Xbox Series X:lle, todennäköisesti myös PlayStation 5:lle

Crash Bandicoot 4: It's About Time nähtäneen myös Xbox Series X:llä, mikäli ESRB:n listauksia on uskominen.

Ikärajoja valvoja Entertainment Software Rating Board on listannut juuri ilmestyneen Crash Bandicoot 4: It's About Timen myös Series X -alustalle. Tämä vihjailisi luonnollisesti siihen suuntaan, että myös PlayStation 5 saa pelistä oman versionsa samoihin aikoihin – tiettävästi minkäänlaisia yksinoikeussopimuksia ei ole tällä kertaa kuvioissa.

Kehittäjä Toys for Bob tai julkaisija Activision eivät ole vielä paljastaneet uuden sukupolven versiota virallisia väyliä pitkin.