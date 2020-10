Xbox Game Studiosin nimikkeitä on pelattu 2669 ihmisen eliniän verran tänä vuonna

Xbox Game Studios -pelejä on pelattu tälle vuodelle jo 1,66 miljardia tuntia.

Xboxin markkinointijohtaja Aaron Greenberg kertoi, että pelitunteja on kertynyt vuodelle 2020 ennätysmäärä yrityksen historiassa. Kuluvana vuonna on julkaistu viisitoista Xbox Game Studios -peliä, joista kymmenen on täysin uusia nimikkeitä.

Ori and the Will of the Wisps on ollut vuoden parhaimmat arvosanat saanut uusi peli ja Microsoft Flight Simulator on niittänyt suosiota PC-puolella.

Xbox Game Studiosin vuodelle 2020 tähän mennessä julkistetut nimikkeet ovat: