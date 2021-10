Lisätietoja HBO Nordicin korvaavasta HBO Maxista – hinta laskee, tarjonta kasvaa

HBO Nordicin lokakuun 26. päivä korvaava HBO Max haastaa hintapolitiikallaan muut suoratoistopalvelut.

Suomessa palvelu maksaa jatkossa 8,99 euroa kuukaudessa, kun HBO Nordicin hinta on tällä hetkellä 10,95 €. Tarjolle tulee myös vuoden tilausvaihtoehto, joka kustantaa 69,99 euroa. Olemassa olevat asiakkaat siirtyvät automaattisesti HBO Maxin alaisuuteen, mutta heidän pitää ladata uusi sovellus käyttöönsä. Vanhat tunnukset jatkavat toimintaa.

HBO Max kerää saman palvelun alle teoksia Warner Bros., HBO, DC ja Cartoon Network -brändeiltä. Jatkossa Warner Bros. -elokuvat tulevat saataville HBO Maxille vain 45 päivää elokuvateatteriensi-illan jälkeen. Muun muassa Mortal Kombat, Dyyni ja The Suicide Squad ovat Warnerin tuotantoa, joskin palvelun julkaisutarjontaa ei vielä ole paljastettu. Joulukuun 22. päivä teatterihin saapuva The Matrix Resurrections kuuluu myös yhtiön elokuviin, joten oletettavasti sen voi katsoa HBO Maxin kautta helmikuussa.

Lanseeraustilaisuudessa näytettiin myös ensimmäiset maistiaiset tulevista Game of Thrones- ja Sinkkuelämää-sarjoista. Joulukuussa alkava And Just Like That... jatkaa Carrie Bradshaw'n ja hänen ystäviensä tarinaa, kun taas GoTin esiosa House of the Dragon ilmestyy vuoden 2022 aikana. Ensimmäinen kotimainen Max Originals -sarja, projektinimellä työstettävä ID, on myös tekeillä. Rikossarjan tekijöinä ovat ainakin Aleksi Bardy ja Mia Ylönen.

Lokalisoitu palvelu toimii useilla eri alustoilla. Konsolipelaajille on tarjolla PlayStation 4-, PlayStation 5-, Xbox One- ja Xbox Series S|X -sovellus. Teknologiavaihdos tarjoaa mahdollisuuden luoda viisi profiilia tililleen, katsoa kolmella laitteella samanaikaisesti, ja valitut nimikkeet tukevat 4K Ultra HD -tarkkuutta. Lisätietoja HBO Maxin verkkosivuilta. Koko lanseeraustilaisuuden voi katsoa alta.