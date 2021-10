Vain virallinen vahvistus puuttuu: GTA-trilogia näyttää entistäkin varmemmalta – nyt nettiin valuivat saavutukset

Ehostetun Grand Theft Auto -trilogian suhteen ei tarvitse enää paljon huhuilla, vaikka moista ei olekaan vielä virallisesti paljastettu.

Uutisoimme aiemmin Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Editionin ilmaantumisesta korealaisen ikärajaviraston tietokantaan – kaikkien muiden vakuuttavan oloisten huhuilujen lisäksi. Nyt sitten päivitetyn kokoelmapaketin saavutukset on bongattu Rockstarin omasta pelisovelluksesta ikoneineen kaikkineen. Pakettiin sisältyy kaikkien viitteiden perusteella Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City sekä Grand Theft Auto: San Andreas.

PC:lle, mobiililaitteille, Switchille sekä Xboxeille ja PlayStationeille ilmaantuvan kokoelman virallista julkistusta voinee odotella tapahtuvaksi aivan lähiaikoina.