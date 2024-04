Okei, nyt keksin kolme täydellistä peliä remasteroitavaksi (ja yhden, joka on liian ällöttävä uudelleenjulkaistavaksi)

Petri Katajan blogi

Männävuosien pelien remasterointeja, uusioversioita ja muita vastaavia tuodaan markkinoille tasaiseen tahtiin. Halusi sitä tai ei.

On uusiokäsiteltyä Super Mario RPG:tä, on Tomb Raiderin paluuta, Turok-liskoilua, vastikään nähtyä The Last of Us -seikkailua ja varmaan isoimpana viime aikojen esimerkkinä toinen osa Final Fantasy VII:n uudistetusta saagasta.

Jos remasterointeja vastaan ei voi taistella, niin liitytään mukaan tähän hulinaan. Itselläni olisikin tähän asiaan liittyen mielessä kolme hyvää ideaa remasteroitavasta sisällöstä. Ja yksi sellainen tuotos, jota en halaja nähdä enää toiste.

1. DuckTales 2

Kyllä, 8-bittiselle Nintendolle vuonna 1993 tuotu DuckTales 2 -tasoloikka olisi mielestäni enemmän kuin paikallaan tuoda nykyraudalle uudella ulkoasulla varustettuna. Kyllä, samaan tapaan kuin vuoden 2013 DuckTales Remastered, joka käänsi sen ihka ensimmäisen ankkaseikkailun nyky-yleisölle.

Yksi tuon remasteroinnin parhaita puolia, joita on itse asiassa vaikka kuinka paljon, oli sen ääninäyttely. Eri hahmojen ääninä toimivat alkuperäisen DuckTales-animaatiosarjan näyttelijät, aivan ykkösenä Angus Young Roope Ankan roolissa.

Jatko-osaa ei valitettavasti pysty samoilla roolituksilla luomaan, sillä Young menehtyi vuonna 2016 kunnioitettavassa 96 vuoden iässä.

Tältä se näytti mainiossa Disney Afternoon Collection -kokoelmassa.

Mutta. Omasta mielestäni DuckTales 2 olisi perin oivallista tuoda uusiokäsiteltynä vuonna 2017 käyntiin polkaistun uudemman DuckTales-animaatiosarjan ääninäyttelijöiden kera. Ja miksikö? Sen takia, että roolitukset olivat enimmäkseen todella oivia, koko homman kirkkaimpana tähtenä Roopen äänenä toiminut aina yhtä mainio David Tennant. Skotti on tuttu monesta, muun muassa sarjoista Doctor Who, Jessica Jones, Broadchurch ja Good Omens.

DuckTales 2 on oiva peli, joka ansaitsisi saada saman käsittelyn kuin edeltäjänsä. Ja vielä uudella ääninäyttelijäkaartilla, ikään kuin vastapainona edelliselle julkaisulle. En voi olla ainoa, kenen mielestä tämä olisi hyvä idea, enhän?

Sitä odotellessa helpoin tapa päästä tuotokseen käsiksi on hankkia Disney Afternoon Collection kätösiin.

2. Claymates

Kuka muistaa Super Nintendolle vuonna 1994 julkaistun Claymates-tasoloikan? Ei se mitään, ei luultavasti moni muukaan muistaisi, ellei tuotos olisi osana Nintendo Switch Online -palvelun tarjontaa.

Kyseessä oli Visual Concepts -nimisen studion työstämä nimike, jossa pelaajan ohjastama savimöykky pystyy muuttumaan eri kentistä löytyvien palleroiden avulla eläimiksi aina kalasta kissaan ja oravaan.

Se, mikä uusioversiossa itseäni kiinnostaisi eniten, olisi nähdä, miltä nimike savineen kaikkineen näyttäisi nykyraudalla. Kuinka aidolta se materiaali näyttäisi, kun siihen oikein panostaisi? Siihen vielä päälle se, että pelihän on aikamoisen mainio jo sellaisenaan. Ei tästä huonoa kokemusta pitäisi saada.

Oikeudet Claymatesiin lienevät tällä hetkellä Interplaylla? Uusioversiota haikaillessa voi originaalia pelata Nintendo Switch Online -palvelun kautta.

3. Dino Crisis

Vuonna 1999 julkaistulla Dino Crisis -pelillä jatko-osineen on oma vankka fanikuntansa. Näin voi päätellä siitä, että dinotoiminta mainitaan aina, kun remasterointitoiveista on puhetta.

Dino Crisis on Capcom-studion toimintasarja, joka on kuin Resident Evil -kauhuilunimikkeet, mutta dinosauruksilla. Se keräsi aikanaan kehuja muun muassa intensiivisen toimintansa ja soundtrackinsa ansiosta. Itse en ole seikkailua koskaan kokenut, joten kyllä, mieluusti näkisin tämän rymistelyn tekevän paluun.

Nykyteknologialla koko hoito olisi eittämättä komeampi ja todennäköisesti myös muutenkin toimivampi. Hirmuliskojen täyttämät trooppiset maisemat, jotka näyttäisivät yhtä hulppealta kuin uusimmat Resident Evilit. Kelpaisi, eikö vaan?

Ei tätä: Boogerman: A Pick and Flick Adventure

On pelejä, joita ei välttämättä kaipaisi kokea enää ikinä koskaan uudelleen. Etenkään nykyteknologian mahdollistamilla grafiikoilla. Yksi mitä loogisin esimerkki tästä on Boogerman: A Pick and Flick Adventure, Super Nintendolle vuonna 1994 julkaistu tasoloikkalimailu.

Kuten yökkö nimikin kertoo, niin nimike ei ollut sieltä siivoimmasta päästä. Ällöpällösankari Boogerman tasoloikkaa parinkymmenen kentän läpi aseinaan pierut, röyhtäykset ja räkä. Kummallisesti itse tuotos ei aikoinaan saanut murska-arvosteluja, vaan se päätyi arvosanamielessä jonnekin keskikastiin.

Hahmon paluuta yritettiin työstää kymmenisen vuotta sitten, mutta projekti jäi niin sanotusti vaiheeseen, eikä sitä koskaan saatu pelaajien käsiin.

Eihän tätä kukaan halajaisi nähdä, etenkään realististen mömmöjen kera? Eihän?

