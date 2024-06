Useampiakin Mario-pelejä julkistettiin taannoisessa Direct-lähetyksessä – Super Mario Party Jamboree julkaistaan Switchille lokakuussa

Mario Party -sarja tekee paluun lokakuussa Nintendo Switchille.

Nintendo Direct -lähetyksessä paljastettu Super Mario Party Jamboree sisältää yli 110 minipeliä tahkottavaksi lokaalisti porukalla – sitä rummutetaankin mainostekstissä sarjansa suurimmaksi osaksi. Pelilautoja on yhteensä seitsemän kappaletta, näistä viisi on kokonaan uutta ja kaksi tuttuja aiemmmista peleistä. Lisäksi mukana on kilpailullinen verkkopelimoodi, johon mahtuu kerralla 20 innokasta osallistujaa.

Mario Party -sarja on käynnistynyt Nintendo 64:llä vuonna 1999 ja jatko-osia on tipahdellut tasaiseen tahtiin Nintendon eri masiinoille siitä lähtien. Näiden arvostelulinkkejä on listattuna uutisen lopussa, heti trailerin alla.

Super Mario Party Jamboree julkaistaan Switchille lokakuun 17. päivä.

