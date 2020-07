Maanviljelyä, uusretroa, syrjähyppyjä sekä kuolettavia ennustuksia – tätä kaikkea on luvassa Switchille viikon sisään

Viikon sisään on Switchin omistajille luvassa jälleen mielenkiintoista pelattavaa.

Tänään 7.7. ilmestyi Catherine: Full Body, joka on alunperin vuonna 2011 ilmestyneen Catherinen lisäsisällöllä kyllästetty uusversio. Pulmapeliä ja visuaalista novellia yhdistelevässä pelissä seikkaillaan Vincentillä, joka kamppailee parisuhteessa elävän miehen kiusauksia vastaan.

Perjantaina 10.7. julkaistaan hiljattain paljastettu Bloodstained: Curse of the Moon 2. Luvassa on jälleen taattua uusretroa vanhaa kunnon Castlevaniaa mukaillen.

Viikon herkkupala niille, jotka rakastavat Twin Peaksia, David Lynchiä ja japanilaisia omituisuuksia on ehdottomasti samana päivänä julkaistava Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise. Japanilaisen SWERYn eli Hidetaka Suehiron käsialaa oleva peli näyttää jatkavan alla olevan tervetuliaistrailerin perusteella omalla kummallisella linjallaan.

Samaisena päivänä ilmestyy myös Story of Seasons: Friends of Mineral Town, joka on Game Boy Advancelle tehdyn Harvest Moon: Friends of Mineral Townin 3D-uusversio. Eri nimi selittyy sillä, että peliä jo Super Nintendo -ajoista julkaissut Natsume piti oikeudet itsellään, kun pelisarjan osia pitkään tehtaillut Marvelous Inc. vaihtoi julkaisijaa.