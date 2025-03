Marvel 1943: Rise of Hydran julkaisuaikataulu tarkentui hieman, mikäli Black Pantherin ääninäyttelijää on uskominen

Marvel 1943: Rise of Hydra saatetaan julkaista kuluvan vuoden jouluna, vihjailee ääninäyttelijä Khary Payton.

Rise of Hydrassa itse Black Pantheria tulkitseva Payton kertoi, että kehitys on käynnissä ja julkaisua suunnitellaan kuluvan vuoden loppuun, joulun tienoille. Julkaisija Plaion ja Amy Hennigin luotsaama kehittäjästudio Skydance New Media ovat toistaiseksi vihjailleet ympäripyöreästi julkaisun ajoittuvan vuodelle 2025.

Unreal Engine 5:llä rullaavassa Marvel 1943: Rise of Hydrassa ohjastetaan Captain Americaa (Drew Moerlein), aiemmin mainittua Black Pantheria, Howling Commandosin Gabriel Jonesia (Marque Richardson) ja Wakandasta Pariisiin soluttautunutta Nanali-vakoojaa (Megalyn Echikunwoke). Kyseessä on tarinallinen yksinpeli, toisin kuin esimerkiksi muutaman vuoden takainen Marvel's Avengers.

Marvel 1943: Rise of Hydran alustoja ei ole vielä lyöty lukkoon, mutta ainakin PC, Xbox Series X|S ja PlayStation 5 lienevät lähes varmoja ehdokkaita.