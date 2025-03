Turok: Dinosaur Hunterin sekä lukuisten muiden lisenssipelien julkaisijana tunnettu Acclaim tekee paluun – mukana showpainista tuttu Jeff Jarrett

90-luvulla kukoistanut jenkkijulkaisija Acclaim Entertainment tekee paluun.

Vuonna 1987 perustettu yhtiö sai alun perin alkunsa kolmen entisen Activision-työntekijän toimesta. Acclaim tuli tunnetuksi erityisesti lisenssipelijulkaisijana, mutta ajautui lopulta konkurssiin vuoden 2004 syyskuussa. Nimenä Acclaim jatkoi eloaan vielä vuodet 2006-2010, kun entinen Activision-pomo Howard Marks osti oikeudet Acclaim-nimen käyttöön, hinnan ollessa väitteiden mukaan 100 000 Amerikan dollaria. Yhtiön bisnesideana oli aasialaisten massiivimoninpelien lokalisoiminen länsimarkkinoille, ja lännessä nähtiinkin kaikkiaan neljätoista nimikettä. Yhtiön vuonna 2010 ostanut Playdom sulki studion lopulta myöhemmin samana vuonna.

Vuodesta 2015 saakka Gregarious Gamesin omistuksessa ollut Acclaim-nimi on kuitenkin pitkästä aikaa taas kansan huulilla. Uudelleenperustettua julkaisijaa johtaa Graffiti Gamesin perustaja sekä entinen toimari Alex Josef. Yhtiön tavoitteisiin lukeutuu tiedotteen mukaan "indie-kehittäjien tukeminen sekä vanhojen pelisarjojen uudelleenlämmittely." Acclaimin verkkosivujen mukaan yhtiön tarjoama tuki pienstudioille käsittää muun muassa rahoitusta, markkinointia sekä jakelua.

Uuden Acclaimin johdosta löytyy useita alan veteraaneja. Yhtiön hallituksesta löytyvät esimerkiksi Russell Binder (Striker Entertainmentin perustajakumppani), Mark Caplan (Ridge Partnersin perustaja) ja kaksinkertainen Hall of Fame -showpainija, nykyisin AEW:n palkkalistoilla sekä painijana että liiketoiminnan kehitysjohtajana toimiva Jeff Jarrett.

Jarrett, 57, on todennäköisesti tunnetuin kasvo uuden Acclaimin takana. Acclaimin julkaisemia showpainipelejäkin tähdittänyt veteraaniwrestlaaja kertoi tiedotteessaan muun muassa seuraavaa:

– Koen oloni etuoikeutetuksi, kun olen saanut olla osa showpaini- ja videopelikulttuuria jo yli kolmen vuosikymmenen ajan. Nyt olen hyvin innoissani saadessani olla osa Acclaimin uutta tulemista – tämän ikonisen julkaisijan, jolta nähtiin monia 80- ja 90-luvun legendaarisimpia pelejä, Jarrett sanoi ja jatkoi:

– Oltuani aikoinaan mukana Acclaimin menestyneissä 16-bittisissä WWF-nimikkeissä sekä neuvonantajana TNA Wrestling -pelien kehitystiimissä, olen nähnyt ensikäden kokemuksella, millainen vaikutus loistavilla videopeleillä voi olla pelaajiin ja faneihin. Acclaimin henkiin herättäminen on minulle tilaisuus välittää samaa intohimoa ja rakkautta uudelle sukupolvelle, ja olen innoissani saadessani olla mukana.

Acclaim Entertainment julkaisi aiemman taipaleensa aikana noin 300 nimikettä, joista monet perustuivat tunnettuihin elokuviin ja televisiosarjoihin. Aiemmin mainittujen WWF-pelien ohella heidän siipiensä suojista päätyivät markkinoille muun muassa The Simpsons: Bart vs the Space Mutants, Terminator 2: Judgment Day, Alien 3, Turok: Dinosaur Hunter, South Park, Forsaken, alkuperäinen Burnout sekä Mortal Kombatin ja NBA Jamin kotikonversiot.