Marvelin Shang-Chi-kuvaukset saatu pakettiin koronapandemiasta huolimatta

Marvelin Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings -leffan kuvaukset on saatu kunnialla päätökseensä.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Ringsin kuvaukset olivat täydessä vauhdissa keväällä maailmanlaajuisen koronapandemian puhjetessa. Maaliskuussa hommat piti pistää toistaiseksi jäihin, mutta kuvauksia päätettiin jatkaa heinäkuun lopussa Australiassa. Nyt savotta on saatu kunnialla päätökseensä, julistavat sekä ohjaaja Destin Daniel Cretton että pääosan Simu Liu Instagram-palvelussa. Muissa pääosissa nähdään muun muassa Michelle Yeoh, Awkwafina, Florian Munteanu sekä Fala Chen.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings on tarkoitus saada valkokankaille ensi vuonna, heinäkuun 9. päivä.