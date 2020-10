Destruction AllStars julkaistaan PS Plus -ilmaispelinä helmikuussa – nimike ei ilmestykään PS5:n julkaisussa

PlayStation 5:n julkaisupeliksi aiotun Destruction AllStarsin ilmestyminen on siirtynyt helmikuuhun 2021.

Uuden suunnitelman mukaan nimike julkaistaankin ​​PlayStation Plus -pelinä. Ratkaisun takana kerrotaan olevan halu varmistaa moninpelin kattava osallistujamäärä.

"Destruction AllStars on moninpeli, joka on parhaimmillaan, kun kilpailet verkkopelaajien kanssa ympäri maailmaa", kertoo PlayStationin tuotekehitysjohtaja Pete Smith. "Haluamme mahdollisimman monen ihmisen kokevan sekasorron PS5:llä, ja mikä on parempi tapa tehdä se kuin tarjota peli PlayStation Plus -jäsenillemme?"

Jo tehdyt Destruction AllStarsin ennakkotilaukset hyvitetään ostajille.