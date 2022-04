Marvel's Guardians of the Galaxy -kehittäjät sanovat pelin löytävän yleisönsä hitaan alun jälkeen

Marvel's Guardians of the Galaxyn kehittäjä Eidos Montreal on vakuuttunut siitä, että peli on loistava takkuisesta alustaan huolimatta.

Yksinpelattava toimintaseikkailu Guardians of the Galaxy julkaistiin lokakuussa 2021 PC:lle sekä PlayStation- ja Xbox-konsoleille. Julkaisija Square Enix totesi aluksi pelin myynnin jääneen vajaaksi tavoitteista. Lukuisten palkintoehdokkuuksien, alennusten ja Xbox Game Pass -palveluun liittämisen ansiosta myynti on kuitenkin parantunut huomattavasti julkaisun jälkeen.

Guardians of the Galaxyn vanhempi luova johtaja Jean-Francois Dugas ei kadu mitään.

"Teimme kaiken voitavamme, mutta se on markkinoiden todellisuus... Eikä pidä unohtaa, että kyseessä on uusi IP", Dugas toteaa Eurogamerille.

"Minulle kyse on pelin luomisesta. Rakastan tällä hetkellä sitä, että ihmiset, erityisesti Game Passin avulla, pelaavat sitä ja jakavat kokemuksen", vanhempi narratiivinen johtaja Mary DeMarle lisää.