Metacritic ei enää anna arvostella peliä heti julkaisupäivänä

Metacritic on muuttanut käytäntöään käyttäjäarvostelujen suhteen.

Viihdearvostelusivusto Metacritic joutui lukitsemaan käyttäjäarvostelujen syöttämisen pelien julkaisupäivänä. The Last of Us Part II:n arviopommitus aiheutti tilastojen vääristymän, joka ei palvele Metacriticin tarkoitusta puolueettoman käyttäjäkokemuksen mittarina.

Sivuston uusi käytäntö on, että pelille ei pääse antamaan arviota ennen kuin sen julkaisusta on kulunut 36 tuntia. Aikaisin perjantaiaamuna ilmestyneen Ghost of Tsushiman arvostelusivulla on kehotus käyttää ensin aikaa pelaamiseen, ja palata arvostelemaan nimike lauantai-iltana.