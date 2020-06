The Last of Us Part II jää negatiivisen arviopommituksen alle

Eilen julkaistun The Last of Us Part II:n tiedettiin aiheuttavan eripuraa, mutta nyt kohupeli vaikuttaa tuoneen pelaajien pahimmat puolet esiin.

Naughty Dogin tuorein nimike on joutunut maalitetuksi käyttäjäarvosanoja keräävällä Metacritic-sivustolla. Tällä hetkellä arvosteluja on kertynyt 24 403, ja niiden keskiarvo on 3.4/10. Erittäin negatiivisia arvioita nollan ja neljän väliltä on lähes 17 000. Ikävää asiasta tekee se, että iso osa negatiivisen arvosanan antaneista ei vaikuta omistavan koko peliä. Moni arvioijista ei myöskään ole päässyt tarinassa alkua pidemmälle.

Pelaajat valittavat arvosteluissaan pääasiassa tarinasta ja hahmokehityksestä. Huomion arvoista on, etteivät käyttäjäarvostelut ole spoilerivapaita, joten juonipaljastuksia välttelevien ei kannata suunnata sivustolle.

Kriitikkoarvioiden keskiarvo on 95/100. Lukema perustuu vajaaseen sataan ammattilaisarvioon.

