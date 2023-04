Hollow Knightia voi pelata jatkossa ääninäyttelyn kera

Muutaman vuoden takainen indie-hitti Hollow Knight on saanut ääninäyttelyn fanien toimesta, joskin vain PC:llä.

Faniprojektina kehitetyn Hallownest Vocalized -modin myötä kaikki pelin yli 400 hahmoa saavat oman äänen yli sadan ääninäyttelijän voimin, minkä lisäksi modissa kuullaan uusi ääniraita eri säveltäjän tekemänä. Trailerissa annetaan kunniaa myös osaa ottaneille ohjelmoijille, jotka ovat implementoineet uudet ominaisuudet saumattomaksi osaksi Hollow Knightia.

Alkuperäinen Hollow Knight julkaistiin Linuxille, Macille ja Microsoft Windowsille vuonna 2017 sekä Nintendo Switchille, Playstation 4:lle ja Xbox Onelle vuonna 2018. Team Cherryn metroidvania-seikkailu on menestynyt suotuisasti myyntien osalta, sillä vuoden 2020 loppuun mennessä se oli myynyt kaikkiaan yli kolme miljoonaa kopiota. Jatko-osa Hollow Knight: Silksong on puolestaan edelleen kehitteillä Team Cherryn toimesta ja sen on huhuttu ilmestyvän vuoden 2023 aikana.