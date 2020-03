Minecraft: Education Editionin ilmaisjaksoa pidennetty etäopetuksen tukemiseksi

Opettajat ja oppilaat, joilla on voimassa oleva O365 Education -tili, voivat käyttää Minecraft: Education Editionia ilmaiseksi kesäkuun loppuun saakka.

Auttaakseen luokkia opettajineen ja oppilaineen pysymään yhteydessä koulusulkujen aikana, Microsoft tarjoaa Minecraft: Education Editionin pidennetyn ilmaisen kokeilujakson. Käyttäjillä on pääsy myös lukuisiin ilmaisiin opetus- ja asiasisältöihin.

Minecraft: Education Edition on ohjelma pelilliseen oppimiseen kouluympäristöissä. Suositussa Minecraft -hiekkalaatikkopelissä luodaan rakennelmia erilaisten kuutioiden ja lisäesineiden avulla kolmiulotteisessa maailmassa. Minecraft on oiva tapa kehittää ongelmanratkaisukykyä, luovuutta sekä yhteistyö- ja suunnittelutaitoja. Minecraft: Education Edition on erityisesti opetuksen tarpeisiin suunniteltu Minecraftin versio.

Minecraft: Education Editionin opetukseen kehitetyt työkalut mahdollistavat muun muassa henkilökohtaisen oppimisen dokumentoinnin. Kommunikointi onnistuu tehtävätaulujen ja opashahmojen kautta. Opettaja voi lisäksi rajata oppilasryhmän käytössä olevaa aihealuetta.

Yhtenä esimerkkinä Minecraft: Education Editionin tarjoamasta sisällöstä on Hour of Code -luento, jonka avulla opitaan ohjelmoinnin perusasioita. Oppitunnin innoittajana oli Microsoftin AI for Earth -tiimi, joka käyttää tekoälyä ratkaisemaan maailmanlaajuisia ympäristöhaasteita. Katso Hour of Code -esittelyvideo täältä.

Minecraft: Education Editionin pohjana on MinecraftEdu -opetuspeli. Microsoft osti MinecraftEdun TeacherGaming LLC -studiolta, jonka toiminta-ajatuksena on mahdollistaa ja edistää digitaalisten pelien käyttöä opetuksessa. Education Editionia kehitetään Suomessa yhteistyössä Microsoftin Innovative Educator Expertin Suomen verkoston kanssa.

Vuonna 2016 julkaistu Minecraft: Education Edition toimii Windows10- ja macOS-tietokoneilla sekä iPadeilla.

To help keep classrooms connected during school closures, #MinecraftEdu is now available for teachers and learners with valid O365 Education accounts through June 2020. Learn more: https://t.co/5R7n4HtWFf#MicrosoftEDU pic.twitter.com/O00luEO5xo — Minecraft: Education Edition (@PlayCraftLearn) March 10, 2020