Pesukarhukaupunki odottaa sinua Resident Evil 3 -uusioversion demossa

Capcom ilmoitti Resident Evil 3 Raccoon City -demon ja Resident Evil Resistancen avoimen beetan julkaisupäivät.

Resident Evil 3 -demo ilmestyy tällä viikolla. Myös yhteistyöhön perustuvaa selviytymiskauhuseikkailu Resident Evil Resistancea päästään testaamaan pian. Resident Evil -universumiin sijoittuvassa moninpelissä yritetään paeta neljän joukkueissa kieroutunutta koetta, joka laittaa uhrinsa äärirajoilleen. Pahiksen roolista enemmän nauttiva voi asettua hulluksi neroksi, jonka tehtävä on estää selviytyjien karkaaminen ansojen ja olioiden avulla. Epätoivoisia pakenijoita voi tarkkailla kameroista ympäristöä manipuloidessa.

Resident Evil 3 -uusioversion demo julkaistaan ​​maaliskuun 19. päivä PlayStation 4:lla, Xbox Onella ja PC:llä. PC:lle demon voi ladata Steamista.

Resident Evil Resistancen avoin beetajakso puolestaan starttaa 27. maaliskuuta.

Resident Evil 3, sisältäen Resident Evil Resistancen, ilmestyy PlayStation 4:lle, Xbox Onelle ja Steamiin huhtikuun 3. päivä.

