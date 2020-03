Steamin käyttäjäennätykset paukkuvat jälleen

Ihmisiä on maailmanlaajuisesti ohjeistettu pysymään sisätiloissa ja välttämään fyysistä kontaktia toistensa kanssa. Tämä näkyy selvänä piikkinä Steamin käyttäjäluvuissa.

Epidemian leppoisa puoli piilee siinä, että nyt jos koskaan ihmiset voivat pelata videopelejä hyvällä omallatunnolla sydämensä kyllyydestä — tämä on jopa suositeltavaa. Kuukausi sitten Steam teki ennätyksensä 19 miljoonalla yhtäaikaisella käyttäjällä. Nyt ennätykset paukkuvat taas, kun yhtäaikaisten käyttäjien luku pompsahti yli 20 miljoonan.

Tällä hetkellä Steamin suosituin peli on CS: GO. Steamin ulkopuolella johtajan paikkaa taas pitää Call of Duty: Warzone, jota pelasi ensimmäisellä julkaisun jälkeisellä viikolla 15 miljoonaa virtuaalisotilasta.

Ennätykset rikkoutunevat vielä lähiaikoina uusiksi, kun koulut ympäri maailman alkavat sulkemaan oviaan.





Kuva: Jon Bolding