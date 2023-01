Modernisoitava Silent Hill 2 uudistaa paljon, mutta säilyy uskollisena alkuperäispelille

Blooper Team on kertonut hieman tiedonjyväsiä tulevasta Silent Hill 2 -uusioversiostaan.

DreadXP:lle rupatellut Bloober Teamin markkinointipomo Anna Jasińska kertoo, että alkuperäisteoksen tunnelma pyritään pitämään samana modernissakin versiossa. Myös tarinakaanonille pysytään uskollisena, joskin pelattavuutta ja ulkoasua on luonnollisesti päivitetty astetta isommin. Näkyvin uudistus on olan taakse asettuva kamerakulma, jonka myötä myös taistelujärjestelmää on rempattu totutusta – muutamaa ikonista kohtausta unohtamatta.

Jasińskan mukaan alkuperäiskonsepti pyritään siis pitämään samana ja muutokset turvallisina, joskin tietyt alueet ovat vaatineet modernisointia nykypeleihin tottuneelle yleisölle.

Silent Hill 2:n uusioversio – nimeltään siis pelkkä Silent Hill 2 – julkaistaan PC:lle ja PlayStation 5:lle.

