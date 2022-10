Hartaasti toivottu remake-versio, uusia pelejä ja paluu valkokankaalle tutun ohjaajan alaisuudessa – tätä kaikkea tarjosi Silent Hill Transmission -lähetys

Konami tiedotti keskiviikon ja torstain välisenä yönä Suomen aikaa Silent Hill -sarjan tulevaisuudesta.

Kauhupeleistä tuttu puolalainen Bloober Team (The Medium, Layers of Fear) on kehittämässä Silent Hill 2:n uusioversiota, joten pitkään netissä velloneet huhut pitivät paikkansa. Projektissa on mukana myös alkuperäisen pelin kehittäneen Team Silentin piirtäjä Masahiro Ito sekä säveltäjä Akira Yamaoka. Lyhyessä haastattelussa tekijät kertovat pyrkivänsä luomaan jotain, joka tekisi säväyksen niin vanhoihin kuin uusiinkin faneihin. Tarinaan ei ole siis luvassa isoja muutoksia, vaan uusioversio kertoo tarinan James Sunderland -nimisestä miehestä, joka saa kuolleelta vaimoltaan kirjeen mystisestä Silent Hillin kaupungista.

Teoksen julkaisuajankohtaa ei vielä vahvistettu, mutta Silent Hill 2:n uusioversio julkaistaan alkuun yksinoikeudella PlayStation 5:lle. PC-versio on trailerin mukaan luvassa 12 kuukautta alkuperäisen julkaisun jälkeen.

Kokonaan uusi spinoff Silent Hill: Townfall on myös tekeillä tunnelmallisista peleistä tutun No Code Studiosin (Stories Untold, Observer) ja julkaisija Annapurna Interactiven toimesta. Julkaisupäivää ei tämänkään projektin osalta paljastettu, mutta kehittäjät lupailevat tuovansa uniikin otteen pelisarjaan.

Silent Hill f vie sarjan puolestaan 1960-luvulle. Higurashi- ja Umineko-sarjoista tuttu palkittu visual novel -kirjailija Ryukishi07 kynäilee pelin tarinan, minkä lisäksi kehittäjänä toimii Neobard. Kyseinen studio on avustanut Capcomia heidän tuoreimpien pelien, kuten Resident Evil Re:Versen kanssa. Muut yksityiskohdat ovat vielä hämärän peitossa.

Silent Hill: Ascension on Silent Hillin maailmaan sijoittuva verkkopeliin ja interaktiivisuuteen keskittyvä "kokemus", kuten tekijätiimi kuvailee videolla. Projektissa on mukana striimausohjelmistoyhtiö Genvid, J.J. Abramsin elokuvayhtiö, televisiotuotantoyhtiö Bad Robot Gamesin pelijaosto, Dead by Daylightista tuttu Behaviour Interactive sekä videopelejä televisioon tuottava dj2 Entertainment. Tekijät eivät itse vielä paljastaneet projektin todellista muotoa, mutta he lupailevat mahtipontisesti kaikkien päätöksien jäävän voimaan Silent Hill: Ascensionin maailmassa, sillä reset-nappia ei ole.

Teoksen on määrä aloittaa taipaleensa vuoden 2023 aikana.

Ranskalainen elokuvaohjaaja Christophe Gans pääsi hänkin ääneen. Kolmas Silent Hill -elokuva Return to Silent Hill on vasta konseptiasteella, mutta herra itse lupailee tekevänsä kaikkensa, jotta fanit saavat mahdollisimman kuumottavan elokuvan katsottavakseen.

Presentaation sisällön voi katsastaa kokonaisuudessaan alta. Varsinainen esitys alkaa kohdassa 10:00. Aikaleimat: