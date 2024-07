Alkuperäinen Double Dragon palaa ensi vuonna kolmiulotteisen uusioversion voimin

Alkuperäinen Double Dragon palaa lähitulevaisuudessa kolmiulotteisen uusioversion voimin.

Edelleen viikottain ilmestyvä japanilainen Famitsu-lehti paljasti tällä viikolla sarjan ensimmäisen osan palaavan kolmiulotteisena tuotoksena. Uusioversio tottelee nimeä Double Dragon Revive ja se julkaistaan PlayStation- ja Xbox-konsoleilla sekä PC:llä ensi vuoden aikana. Tekijätiiminä toimii muun muassa Dragon Ball FighterZista ja Guilty Gearista tuttu pitkän linjan tappelupelistudio Arc System Works, joka hankki Double Dragonin oikeudet itselleen vuonna 2015.

Lehtiskannaus ja Googlen tekemä käännöstyö tarjoavat yksityiskohtia vähänlaisesti, mutta kuitenkin muutamia. Teos on kolmiulotteisesta grafiikasta huolimatta edelleen sivuttain skrollaava joukkotappelupeli edeltäjiensä tapaan, modernisoitujen kontrollien sekä vaikeustasovaihtoehtojen kera. Menossa mukana ovat myös tutut Leen veljekset eli Billy ja Jimmy, minkä lisäksi pahiskaartiin kuuluva korsto Abobokin vilahtaa kuvissa.

Double Dragon on kaksiulotteinen sivuttain skrollaava mätkintäseikkailu, joka ilmestyi alun perin pelihalleihin vuonna 1987 japanilaisen Technos Japanin kehittämänä. Naavaparrat muistanevat Leen veljekset kuitenkin kasibittisellä Nintendolla nähdystä trilogiasta, jonka osat nähtiin Euroopassa vuosien 1989 ja 1991 välillä. Sittemmin sarjan pelejä on nähty NESin ohella lukuisilla laitteilla aina Game Boysta ja Segan Master Systemistä lähtien.

Yllä mainittu Arc System Works on sarjan oikeuksien hankkimisen jälkeen ehtinyt puolestaan värkkäämään "pakollisen" Double Dragon Collectionin ohella myös uusia teoksia saagaan. NES-henkeä huokuva Double Dragon IV ilmestyi vuonna 2017, kun taas roguelite-elementtejä sisältävä uusretromätkintä Double Dragon Gaiden: Rise Of The Dragons pölähti keskuuteemme viime vuonna.

Kirjoitushetkellä YouTubeen ilmaantui Double Dragon Reviven virallinen julkistustraileri, jonka voi katsastaa alta.