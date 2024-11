Nuuskamuikkusen tähdittämä Snufkin: Melody of Moominvalley suuntaa kohti uusia alustoja – lisäosa Hosulin kosinta sai ensimmäisen trailerinsa

Snufkin: Melody of Moominvalley raivaa tietään PC:n ja Switchin lisäksi kohti Xbox- ja PlayStation-konsoleita.

Hyper Gamesin kehittämä Snufkin: Melody of Moominvalley on musikaalinen seikkailu, pääosassaan rauhallinen oman tiensä kulkija Nuuskamuikkunen. Lisäpelattavaakin on tulossa vielä julkaisupäiväänsä odottelevan Hosulin kosinta -laajennuksen (Fuddler's Courtship) muodossa.

Tässä upouudessa tarinassa Hosuli (Fuddler) tarvitsee apua tunteidensa ilmaisemisessa, apunaan tietysti Nuuskamuikkunen ja Muumipeikko, joiden rauhalliseksi suunnittelema telttaretki saa kaoottisia käänteitä. Lisätietoja lupaillaan paljastettavaksi pian, mutta traileri on jo katsottavissa uutisen lopusta.

KonsoliFINin arvostelusta mukavat neljä tähteä napannut Snufkin: Melody of Moominvalley julkaistiin vastikään Switchille myös fyysisenä boksiversiona. Vieläkin päheämpi Deluxe Edition on tarkoitus saada kauppoihin 20. joulukuuta.

Pelin Xbox- ja PlayStation-painosten julkaisupäivä ei ole vielä tällä haavaa tiedossa, mutta eiköhän lisätietoja kuulla aivan pian.