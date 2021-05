Netflix paljasti katsotuimpien elokuviensa kärkikymmenikön

Netflix on paljastanut palvelunsa kymmenen katsotuimman elokuvan listan suoratoistomäärien kera.

Netflixin omien elokuvatuotantojen kärjessä porskuttaa viime vuonna julkaistu Extraction 99 miljoonalla katselijallaan. Kymmenen miljoonan päässä seuraa Sandra Bullockin tähdittämä Bird Box vuodelta 2018. Listan kovin nousija on Zack Snyderin zombiraina Army of the Dead, joka on päässyt kärkikymmenikön joukkoon vain nelisen viikkoa julkaisunsa jälkeen. Petri Leskisen aavistuksen nihkeän leffa-arvostelun voi lukea täältä.

Koko lista katsojamäärineen näyttää seuraavalta:

1. Extraction – 99 miljoonaa

2. Bird Box – 89 miljoonaa

3. Spenser Confidential – 85 miljoonaa

4. 6 Underground – 83 miljoonaa

5. Murder Mystery – 83 miljoonaa

6. The Old Guard – 78 miljoonaa

7. Enola Holmes – 76 miljoonaa

8. Project Power – 75 miljoonaa

9.The Midnight Sky ja Army of the Dead – 72 miljoonaa