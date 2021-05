Syberia-sarjan luonut taiteilija Benoît Sokal on menehtynyt

Belgialainen taiteilija Benoît Sokal on menehtynyt pitkäaikaisen sairauden uuvuttamana.

Vuonna 1954 syntynyt Benoît Sokal tunnetaan luikuisista sarjakuvistaan, mutta pelimaailmassa ehkäpä parhaiten Syberia-sarjan taidevastaavana. Tätä ennen visionääri ehti kuitenkin jo taiteilla Amerzone-pelin fantastisen miljöön. Sekä Syberian että Amerzonen kehittänyt Microïds-studio kertoo Sokalin poismenosta blogissaan.

Sokalin viimeiseksi työksi jäi Microïdsin ja Koalabsin työstämä Syberia: The World Before, joka on tarkoitus julkaista kuluvan vuoden aikana.

