Netflixin sarjoja ja elokuvia voi nyt katsella myös ilmaiseksi, toki tietyin rajoituksin.

Sarjojen puolelta tarjolla on muun muassa Stranger Thingsin, Our Planetin, Grage and Frankien ja Boss Babyn ensimmäiset jaksot, tietysti koukuttamaan käyttäjiä palvelun pariin. Leffapuolella katsottavissa on muun muassa Oscar-ehdokas Two Popes sekä Sandra Bullockin tähdittämä Bird Box.

Netflixin ilmaishoukutusten pariin voi loikata täällä.