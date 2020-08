Huhu: Capcom työstää aivan omaa Monster Hunter -peliä Switchille

Capcom-huhuihin erikoistunut AestheticGamer aka DuskGolem vihjailee Monster Hunter -pelin työstämisestä Switchille.

DuskGolem ei kertonut livertelyssään sen kummempia yksityiskohtia, joskin Switch-versio rullaisi kyseiselle masiinalle optimoidulla versiolla RE Engine -pelimoottorista. Kyseessä ei olisi muille konsoleille jo reilut parisen vuotta ilmestynyt Monster Hunter World, vaan kokonaan uusi seikkailu. Lisää tietoja paljastettaisiin "pian".

Ahkrea huhuilija kertoo samassa yhteydessä myös pian ilmoille pärähtävistä Shenmue-uutisista sekä uuden Silent Hill -pelin edelleen käynnissä olevasta kehitystyöstä. Myös Resident Evil 8 etenee kuuleman mukaan oikein mukavasti.

To elaborate on two things, Monster Hunter Switch is running on a Switch compatible version of the RE Engine, which is why I've been posting っ○ whenever I've been talking about it for the last few months, it's supposed to be the RE Engine logo. pic.twitter.com/x5vT4DrwYM

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) August 29, 2020