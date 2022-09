Netflixin ja Ubisoftin yhteistyökuviot laajentuvat: Assassin's Creed -sarja ja useampiakin mobiilipelejä työn alla

Netflixin ja Ubisoftin yhteistyökuviot syvenevät niin sarjojen kuin pelienkin puolella.

Vuonna 2020 paljastettu Netflix-sarjaprojekti toteutetaan oikeiden näyttelijöiden kera. Kehitystyö on edelleen alkuvaiheessaan, mutta showjuoksijaksi on kiinnitetty sellaisten klassikoiden kuin Die Hard ja The Fugitive käsikirjoitusten parissa hääräillyt Jeb Stuart. Assassin's Creed -sarjan julkaisupäivää ei vielä toistaiseksi kerrottu.

Ubisoftin ja Netflixin yhteistyö jatkuu varsin tiiviinä myös pelien saralla. Suoratoistojätin vähemmälle huomiolle jääneisiin pelivalikoimiin on saapumassa Valiant Hearts 2 (tammikuu 2023), Mighty Quest 2 (2023) sekä vielä nimeä ja julkaisuajankohtaansa odotteleva Assassin's Creed -nimike.

Netflixin tavoitteena on tuoda palveluunsa vuoden loppuun mennessä yli 50 pelin valikoima.

