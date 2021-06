Netflixin näytellyn Resident Evil -sarjan näyttelijäkaarti julki – Lance Reddick nähdään Albert Weskerin roolissa

Resident Evil -peleihin perustuva Netflix-sarja on saanut näyttelijäkaartinsa.

Muun muassa The Wire- ja Fringe-sarjoista sekä Horizon Zero Dawn -pelistä tuttu Lance Reddick nähdään sarjassa Albert Weskerin roolissa. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun hahmoa esittää tummaihoinen mies.

Muihin vielä nimeämättömiin rooleihin on kiinnitetty Ella Balinska (Charlie's Angels), Tamara Smart (The Worst Witch), Siena Agudong (No Good Nick), Adeline Rudolph (Chilling Adventures of Sabrina) ja Paola Nuñez (Bad Boys For Life). Kuvan koko kööristä voi katsoa ylempää.

Toisin kuin niin ikään Netflixiin saapuva Resident Evil: Infinite Darkness -elokuva, ei tuleva sarja ole animaatio, vaan kyseessä on näytelty sarja. Juonikuviot tulevassa projektissa vievät aikaan kolme vuosikymmentä T-viruksen syntymän jälkeen. Netflix on tilannut kahdeksan tunnin pituista jaksoa.

Kuusi Resident Evil -elokuvaa tuottanut Constantin Film on mukana työstämässä myös sarjaa Andrew Dabbin ollessa vetovastuussa projektista.

