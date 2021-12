Parks & Recreation -tähti Nick Offerman liittyy The Last of Us -televisiosarjan tähtikatraaseen

The Last of Us -televisiosarja on saanut nimekkään lisäyksen Nick Offermanista.

Parks and Recreation -komediasarjan jäyhänä Ron Swansonina tunnettu Offerman loikkaa The Last of Us -universumissa Billin tamineisiin. Rooliin oli kiinnitetty aiemmin Con O'Neill, joka kuitenkin joutuu luopumaan pestistä aikatauluongelmien vuoksi. Pääosan Joelia ja Ellietä tulkitsevat Pedro Pascal ja Bella Ramsey.

The Last of Us -sarjan kymmenen jaksoa kattava ensimmäinen kausi nähdään HBO-palvelussa ensi vuoden aikana.

