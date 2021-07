Noituri matkaa Japaniin – The Witcher Ronin -mangasarjakuva paljastui

CD Projekt Red julkisti The Witcher Ronin -mangasarjakuvan osana WitcherConin uutistulvaa.

The Witcher Ronin on kokopitkä manga, jonka kerää rahoitusta Kickstarter-kampanjan avulla. Teosta työstävät kirjailija Rafał Jaki sekä japanilainen kuvittaja Hataya.

Jaki työskenteli CD Projekt Redin sarjakuvatoimittajana kahdeksan vuotta, osallistui Gwentin luomiseen ja on myös mukana kehittämässä tulevaa Cyberpunk 2077 -animea eli Edgerunnersia. Hataya puolestaan on mangataiteilija, joka tunnetaan parhaiten Neko no Matasaburousta.

The Witcher Ronin ei kietoudu The Witcher -videopelien juoneen, vaan kertoo oman itsenäisen tarinansa. Jaki sai inspiraatiota muun muassa Superman Red Sonista ja Batman Ninjasta, jotka niin ikään vievät tunnetun hahmon aivan uuteen ympäristöön.