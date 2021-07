The Witcher -uutisia: Netflix-sarjan toinen kausi joulukuussa, animaatioelokuva elokuussa, Wild Huntin uuden sukupolven päivitys tulossa tuoreen sisällön kera

WitchCon-tapahtumassa on kuultu monenlaista uutista The Witcher -maailmaan liittyen.

Monenlaisissa vastoinkäymisissä kompastellut The Witcher -sarja saapuu Netflixiin toisen tuotantokautensa voimin joulukuun 17. päivä. Kahdeksan jakson nimet on myös julkistettu: A Grain of Truth, Kaer Morhen, What is Lost, Redanian Intelligence, Turn Your Back, Dear Friend, Voleth Meir sekä Top Secret. Mukana on tuttu aiemmalta kaudelta tuttu kööri nimiroolin hoitavan Henry Cavillin johdolla. Trailerin voi katsastaa uutisen lopusta.

Noiturin maailmaan päästään kuitenkin jo ennen sarjaa The Witcher: Nightmare of the Wolf -animaatioelokuvan muodossa. Leffa seurailee Geraltin mentorina toimivan Vesemirin nuoruusvuosia. Elokuva nähdään Netflixissä elokuun 23. päivä.

Vuonna 2015 julkaistu The Witcher 3: Wild Hunt puolestaan tekee hidasta mutta varmaa tuloaan uudemmalle konsoliraudalle. PlayStation 5:n ja Xbox Series S|X:n tehoja hyödyntävä versio on tarkoitus tuoda julki kuluvan vuoden aikana, vieläpä ilmaiseksi pelin jo omistaville. Tarjolle tuodaan lisäksi Netflix-sarjan inspiroimaa sisältöä, ei kuitenkaan tarinallista sellaista.

The Witcher: Season 2:

The Witcher: Nightmare of the Wolf: