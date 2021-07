Riot ei tee mitään pienesti – monen pelin kesätapahtuma Sentinels of Light starttasi ryminällä

Riot potkaisi käyntiin monen pelin kesätapahtumansa uuden elokuvallisen trailerin kera.

Sentinels of Light jatkaa viime kesän Spirit Blossom -tapahtuman jalanjäljillä tarjoten tekemistä ja sisältöä kaikissa peleissään. Mukana karkelossa ovat siis League of Legends, League of Legends: Wild Rift, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics sekä Valorant. Sentinels of Lightia juhlitaan 10. elokuuta saakka.

Alta voi katsastaa elokuvallisen Sentinels of Light -trailerin lisäksi tapahtuman virallisen avausvideon sekä musiikkiesittelyn.