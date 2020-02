Persona 5 Royal julkaistaan Euroopassa maaliskuun lopussa

Persona 5 Royal on ollut ulkona Japanissa jo kolme kuukautta, mutta Pohjois-Amerikka ja Eurooppa saavat odottaa maaliskuun 31. päivään saakka.

Yksinoikeudella PlayStation 4:lle julkaistava Persona 5 Royal on isoin päivitys, jonka yksikään japanilaisen roolipelisarja Personan osa on vielä nähnyt. Päivitys tuo mukanaan joukon uusia ja paranneltuja ominaisuuksia, jotka vievät vuoden 2016 seikkailun Sydänten haamuvarkaiden johtajana uudelle tasolle. Itse tarinaa on pidennetty ja siihen on lisätty ennennäkemättömiä hahmoja. Play Assist -ominaisuus auttaa pelaajaa liian kiperissä pulmatilanteissa.

Persona 5 Royalin ennakkotilaajat saavat levynsä tai digitaalisen koodinsa mukana erinäisiä lisäetuja, kuten PS4:n dynaamisen teeman, riippuen ostetusta painoksesta. Jokainen ennakkotilaaja pääsee kuitenkin käsiksi Persona 5:n alkuperäiseen lisäosaan.

KonsoliFIN antoi Persona 5:lle arvostelussa täydet viisi tähteä. Arvostelun voit lukea tästä.