Gran Turismo ja Just Dance hyväksyttiin vuoden 2023 olympialaisten e-urheilu-sarjaan

Kansainvälinen olympiakomitea on ilmoittanut vuoden 2023 olympialaisten e-urheilu-sarjan (Olympic Esports Series) karsintojen alkavan tänään.

Olympialaisten eurheilu-sarja on komitean luoma maailmanlaajuinen ja virtuaalinen simuloitu urheilukilpailu, joka toteutetaan yhteistyössä virallisten urheiluliittojen kanssa. Tänä vuonna tapahtumassa on edustettuna yhteensä yhdeksän urheilulajia, mukaan lukien Gran Turismo- ja Just Dance.

Ammattilais- ja amatööripelaajat ympäri maailman voivat osallistua karsintoihin tästä päivästä alkaen. Itse finaalit järjestetään Singaporen Suntec Centerissä 22.-25. kesäkuuta pidettävissä lähitapahtumissa. Kotikatsomot voivat seurata mittelöjä Olympics.com-sivustolla ja olympialaisten sosiaalisen median kanavilla.

Tämänvuotiseen sarjaan on vahvistettu seuraavat yhdeksän tapahtumaa ja peliä:

Jousiammunta - Tic Tac Bow

Pesäpallo - WBSC eBaseball: Power Pros

Shakki - Chess.com

Pyöräily - Zwift

Tanssi - Just Dance 2023

Autourheilu - Gran Turismo 7

Purjehdus - Virtual Regatta

Taekwondo - Virtual Taekwondo

Tennis - Tennis Clash

Jokaisen pelin karsintaprosessi on erilainen, ja tiedot julkaistaan Olympic Esports Seriesin virallisella verkkosivustolla sitä mukaa, kun yksityiskohdat valmistuvat.