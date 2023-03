The Coalition palkkaa väkeä seuraavan Gears of War -pelin pariin

Seuraavan Gears of War -pelin kehitys näyttäisi pyörähtelevän hiljalleen käyntiin The Coalitionilla.

Vancouverissa majaileva The Coalition haeskelee työntekijöitä Gears of War -nimikkeen pariin muun muassa tittelillä "senior gameplay systems designer". Useammassakin rekryilmoituksessa rummutetaan studion olevan vastuussa Gears of War -sarjan tulevaisuudesta, joten pääsarjan kuudes osa lienee näillä puheilla jotakuinkin selviö.

Jeff Grubb huhuili aiemmin Microsoftin irtisanomisten vaikuttaneen The Coalitionin tulevaisuuteen. Grubbin mukaan parikin eri peliprojektia on hiljattain peruttu ja kaikki resurssit siirretty seuraavan Gearsin taakse.

Gears-sarjan edellinen osa Gears 5 julkaistiin vuonna 2019 – arvostelun voi lukea täältä.