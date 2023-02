Pokémon Scarlet ja Violet vie pelaajat uusiin maisemiin – kaksiosainen laajennusosa paljastettiin

Pokémon Scarlet ja Violet saavat Hidden Treasure of Area Zero -nimisen kaksiosaisen laajennusosan.

Ensimmäinen osa The Teal Mask saapuu syksyllä, ja toinen osa The Indigo Disk taas talvella 2023. Yhdessä ne muodostavat yhtenäisen tarinan, jonka alussa pelaaja pääsee matkaamaan uudelle Kitakamin saarelle. Luvassa on viiden täysin uuden monsterin lisäksi myös useita vanhoja tuttuja aiemmista sarjan peleistä. Hintaa paketille kertyy noin 35 euroa.

Hiljattain peliin julkaistiin myös päivitys, joka korjailee niin Tera Raid- kuin peruskamppailujakin, hillitsee pelin kaatuilua, ja korjailee liudan muita ongelmia.

