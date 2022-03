Avoimen maailman roolipeli Outward: Definitive Edition saapuu PlayStation 5:lle, Xbox Series S|X:lle ja PC:lle kohtuullisen piakkoin.

Prime Matterin julkaisema ja Nine Dots -studion kehittämä julkaisu sisältää itse pääpelin ja kaksi laajennusta nimeltään The Three Brothers ja The Soroboreans. Mukana on myös uutta sisältöä, lukuisia parannuksia sekä tasapainoituksia.

Pelin ja lisäsisältöjen omistajat voivat päivittää Defintive Editioniin ilmaiseksi.