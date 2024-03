Muutaman vuoden takainen rooliseikkailu Outward saa kaivattua jatkoa PC:lle ja konsoleille

KonsoliFINissäkin arvostellun Outwardin julkistettiin saavan jatkoa niin PC:lle kuin konsoleillekin.

Alkuperäinen Outward julkaistiin alkujaan vuonna 2019 ja se on ehtinyt käydä vuosien varrella kaupaksi 1,3 miljoonan kopion verran. Jatkoa on siis selkeästi kaivattu ja nyt moista on toden totta tulossa.

Outward 2:n kehittäjänä jatkaa Nine Dots Studio. Jatko-osan kerrotaan elävöittävän pelin avointa maailmaa aiemmasta, minkä lisäksi oman hahmon voi luoda monipuolisemmin. Myös hahmonkehitys ja taistelujärjestelmä on myös pistetty aikalailla uusiksi. Trailerin voi katsoa uutisen lopusta.

Outward 2:n pariin päästään PC:llä ja vielä julkistamattomilla konsoleilla – julkaisupäivää ei vielä kerrottu.