Parikymmenminuuttinen video esittelee Marvel's Midnight Suns -peliä kortteineen ja klassisine yhteenottoineen kaikkineen

Marvel-hahmoja vilisevä Marvel's Midnight Suns saapuu ensi maaliskuussa, mutta se ei estä videomateriaalin julkaisua jo nyt.

Pelin Youtube-kanavalle jaettu parikymmenminuuttinen video esittelee pelimekaniikkoja, hahmojen liikkeitä ohjaavia kortteja sekä sankarien uutta tukikohtaa. Liikkuvassa kuvassa nähdään muun muassa yksi sarjakuvien sivuilta tuttu ja klassinen koitos, kun Wolverine ja Sabretooth ottavat yhteen.

Pelin keskiössä on vino pino Marvel-sankareita ja -pahiksia aina Iron Manista ja Bladesta Captain Marveliin ja Ghost Rideriin. Mukana on myös uusi vain peliä varten luotu The Hunter -tuttavuus.

Nimike on XCOM-pelejä työstäneen Firaxis-studion käsialaa. Marvel's Midnight Suns julkaistaan PC:lle, PlayStation 4:lle, PlayStation 5:lle, Nintendo Switchille, Xbox Onelle ja Xbox Series -laitteille ensi vuoden maaliskuussa.

Lue myös: