Kautta Teutateksen! Asterixilla, Obelixilla ja kumppaneilla pitää lähivuosina kiirettä videopelirintamalla

Asterixilla ja Obelixilla pitää lähivuosina kiirettä videopelirintamalla.

Vielä tänä julkaistava Asterix & Obelix: Slap Them All! saa nimittäin seurakseen kolme muuta gallialaissoturien tähdittämää peliä seuraavan viiden vuoden aikana. Asiasta on sovittu ranskalaisen Microids-julkaisijan sekä hahmojen oikeuksia hallinnoivan Albert Rene Editionsin kesken.

Tulevat pelit ovat Microidsin kertoman mukaan eri genreistä, mutta sen tarkempaa infoa ei ole vielä antaa.

Lisätietoja odotellassa voi katsoa edellä mainitun Asterix & Obelix: Slap Them All! -nimikkeen trailerin ohesta. Peli julkaistaan päivämäärällä 25.11. PlayStation 4:lle, Xbox Onelle, Nintendo Switchille ja PC:lle.