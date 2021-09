PlayStation teki kesän kolmannen yrityskauppansa – VR-peleistä tunnettu Firesprite liittyy Housemarquen ja Nixxesin seuraan

PlayStation on ostanut Firespriten, joka on muun muassa auttanut luomaan The Playroomin PS4:lle.

PlayStation suoritti kuluneen kesän kolmannen yritysostonsa hankkimalla isobritannialaisen Firespriten, joka on tullut tunnetuksi työstään VR-pelien, kuten The Playroom VR ja scifi-kauhuilu The Persistence VR, parissa. Studiosta tulee neljästoista virallinen PlayStation Studio -kehittäjä. Aiemmin kastiin liittyivät suomalainen Returnal-kehittäjä Housemarque sekä hollantilainen studio Nixxes.

Firespriten suuruudesta kertoo hyvin se, että 250 työntekijällään studio on laajempi kuin London Studio ja Media Molecule yhteensä.

"Olemme kunnianhimoisia ja yrittäjähenkisiä. Aiomme maailmanlaajuisesti johtavaksi tiimiksi täällä Britanniassa. Meillä on halu luoda jotain kulttuurisesti merkittävää, joka koskettaa miljoonia ihmisiä ja kertoo tarinan, jonka ytimessä on meidän alkuperämme", Firespriten toimitusjohtaja Graeme Ankers kertoo.

Seuraavasta peliprojektista PlayStationin alla ei ole vielä tietoa, mutta Herman Hulstin mukaan kyseessä ei välttämättä ole Firespritelle tyypillinen VR-kokemus.