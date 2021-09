Injustice-peleihin ja Gods Among Us: Year One -sarjakuvaan perustuva animaatioelokuva on saanut ensimmäisen trailerinsa.

Filmi noudattelee lähteidensä perusjuonta, jossa mieleltään järkkynyt Teräsmies terrorisoi maailmaa. Menossa on mukana monta tuttua DC-sarjakuvatalon hahmoa, kuten oheinen traileri paljastaakin.

Elokuva saapuu myyntiin digitaalisesti sekä fyysisenä päivämäärällä 19.10.

